Байден про антивакцинаторів — Я не збагну цих мачо

https://racurs.ua/ua/n151867-bayden-pro-antyvakcynatoriv-ya-ne-zbagnu-cyh-macho.html

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Президент США Джо Байден прокоментував тему вакцинації від коронавірусної інфекції. Він закликав антивакцинаторів бути патріотами й захищати інтереси інших людей.

Я просто не збагну оцих мачо-речей на кшталт «Я не вакцинуватимуся. Це моє право як американця, це мій особистий вибір». Що ж, чому ж тоді не бути патріотом? Захищати інших людей, — президент США зазначив свою думку щодо антивакцинаторів в інтерв’ю ABC News.

Байден також висловив здивування щодо того, наскільки сильно тема вакцинації від коронавірусу досі лишається заполітизованою.

Чесно кажучи, я думав, що ми впоралися (з обговоренням теми вакцинації у суспільстві — ред.). Я сподівався, що, як тільки ми гарантуємо вдосталь вакцини для всіх, всі втихомиряться. Що ж, вони надто заспокоїлися. Але я не зовсім розумію — цих «Я просто не хочу (вакцинуватися — ред.)», — резюмував Байден.

Американський лідер додав, що вакцинація дозволила йому показати приклад іншим громадянам США й запевнила їх, що це безпечно. Окрім того, Байден зауважив, що «тепер він може обійняти своїх онуків».