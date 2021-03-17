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Ракурс
Байден об антивакцинаторах — Я не понимаю этих мачо

Байден об антивакцинаторах — Я не понимаю этих мачо

17 мар 2021, 14:56
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Президент США Джо Байден прокомментировал тему вакцинации от коронавирусной инфекции. Он призвал антивакцинаторов быть патриотами и защищать интересы других людей.

Я просто не пойму этих мачо-вещей, вроде «Я не буду вакцинироваться. Это мое право как американца, это мой личный выбор». Что же, почему же тогда не быть патриотом? Защищать других людей, — отметил президент США в интервью ABC News.

Байден также выразил удивление по поводу того, насколько сильно тема вакцинации от коронавируса до сих пор остается политизированной.


Честно говоря, я думал, что мы справились (с обсуждением темы вакцинации в обществе — ред.). Я надеялся, что, как только мы гарантируем достаточное количество вакцины для всех, все утихомирятся. Что же, они слишком успокоились. Но я не совсем понимаю — эти «Я просто не хочу (вакцинироваться — ред.)», — резюмировал Байден.

Американский лидер добавил, что вакцинация позволила ему дать пример другим гражданам США и убедить их, что это безопасно. Кроме того, Байден отметил, что «теперь он может обнять своих внуков».


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