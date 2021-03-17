Путин — убийца, он "заплатит" за вмешательство в выборы в США — Байден

https://racurs.ua/n151866-bayden-nazval-putina-ubiycey-kotoryy-zaplatit-za-vmeshatelstvo-v-vybory-v-ssha.html

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Джо Байден считает Владимира Путина «убийцей», который «заплатит» за вмешательство в выборы США.

Президент США сделал такое заявление в отношении коллеги из России в интервью ABC News.

Журналист Джордж Стефанопулос спросил у Байдена о расследовании кибератак, связанных с Россией, и отчета разведки, которая связывает Кремль с вмешательством в американские выборы.

Цену, которую он заплатит, вы увидите вскоре, — ответил президент США.

Байден продолжил в том смысле, что заставит российского президента «поплатиться» за вмешательство в выборы в США. Он заявил, что предупреждал Путина о возможной ответственности за вмешательство в выборы во время телефонного разговора в конце января.

Он поплатится. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы… Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я выясню, что это произошло, то будьте готовы», — сказал Байден.



После этого ведущий уточнил: «Так вы знаете Путина. Вы думаете, что он убийца? «. Байден ответил утвердительно. Президент США не уточнил, как именно заставит Путина «поплатиться» за вмешательство в выборы.

В начале марта Байден еще на год продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный в марта 2014 из-за агрессии России против Украины. Таким образом, введенные в связи с этим антироссийские санкции будут действовать еще как минимум год.