Байден назвав Путіна убивцею, фото — ABC

https://racurs.ua/ua/n151866-bayden-nazvav-putina-ubyvceu-yakyy-zaplatyt-za-vtruchannya-u-vybory-v-ssha.html

Ракурс

Джо Байден вважає Володимира Путіна «вбивцею», який «заплатить» за втручання у вибори США.

Президент США зробив таку заяву стосовно колеги з Росії в інтерв’ю ABC News.

Журналіст Джордж Стефанопулос запитав в Байдена про розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіт розвідки, який пов’язує Кремль із втручанням в американські вибори.

Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі, — відповів президент США.

Байден продовжив у тому сенсі, що змусить російського президента «поплатитися» за втручання у вибори в США. Він заявив, що попереджав Путіна про можливу відповідальність за втручання у вибори під час телефонної розмови в кінці січня.

Він поплатиться. Ми довго розмовляли, він і я, коли ми… Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: «Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я з’ясую, що це сталося, то будьте готові», — сказав Байден.



Після цього ведучий уточнив: «То ви знаєте Путіна. Ви думаєте, що він вбивця?». Байден відповів ствердно. Президент США не уточнив, як саме змусить Путіна «поплатитися» за втручання у вибори.

На початку березня Байден ще на рік продовжив режим надзвичайної ситуації, запроваджений у березні 2014 року через агресію Росії проти України. Таким чином, запроваджені у зв’язку з цим антиросійські санкції діятимуть ще щонайменше рік.