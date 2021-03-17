Нардепи спростять процедуру отримання земельної ділянки

https://racurs.ua/ua/n151865-otrymaty-dilyanku-stane-prostishe-scho-prynesut-zminy-do-zemelnogo-kodeksu.html

Ракурс

Земельна реформа, яка триває вже більш ніж 16 років, ніяк не прийде до свого логічного завершення.

Законопроект № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» було зареєстровано ще 1 жовтня 2019 року, однак депутати лише розпочали розглядати правки в другому читанні.

Які ж зміни до земельного законодавства пропонують внести?

Зміни торкнуться повноважень органів виконавчої влади

Зокрема, частина повноважень обласних та районних рад перейде до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Такими повноваженнями є:

надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у межах та порядку, встановлених законом;

здійснення інших повноважень у галузі земельних відносин відповідно до закону.

Частини повноважень позбудеться і Держгеокадастр

Держгеокадастр більше не зможе проводити експертизи землевпорядної документації та розпоряджатися землями державної власності.

Народні депутати стали на захист українських земель в частині їх набуття у власність іноземцями

Першою редакцією законопроекту пропонувалося скасувати обмеження на набуття іноземцями земельних ділянок у власність поза межами населених пунктів, проте завдяки правкам депутатів вказані обмеження залишаться.

Реформування зазнає і порядок безоплатного отримання землі

Зокрема, прийняті до уваги правки нардепів Лукашева О. А. та Павленка Ю. О. щодо застосування принципу мовчазної згоди.

Вказаний принцип передбачає, що у разі, якщо заява громадянина на отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою не розглянута компетентним органом протягом місяця, дозвіл вважається наданим, а заявник в місячний строк може звернутися до землевпорядників для розроблення проекту, повідомивши про це компетентний орган.

При цьому проводити експертизу землевпорядної документації більше потрібно не буде.

Більш прозорий процес надання земельних ділянок у власність

Органи виконавчої влади зобов’яжуть публікувати в Державному земельному кадастрі орієнтовні розміри земельної ділянки, на які надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою.

Зазначені зміни сприятимуть уникненню надання дозволів декільком особам на одну й ту ж земельну ділянку та зроблять процес надання земельних ділянок у власність більш прозорим.

Нова редакція норми, яка передбачає отримання земельної ділянки за набувальною давністю

Якщо особа відкрито користується земельною ділянкою протягом 15 років, вона зможе отримати її у власність безоплатно. Раніше отримання ділянки за набувальною давністю хоч і було передбачена Земельним кодексом України, проте суди ставилися до цього принципу негативно.

Позитивні зміни у сфері охорони земель

Якщо раніше інспектори видавали порушникам вказівки щодо встановлених порушень і якщо вони в 30-денний термін усунуті не були — складали протокол про адміністративне правопорушення, то тепер процедура стане жорсткішою:

у разі встановлення порушень, державний інспектор одразу складатиме адмінпротокол та видаватиме припис на усунення порушення в 30-денний строк;

якщо припис виконано не буде, інспектор накладе штраф та видасть ще один припис;

уразі невиконання повторного припису, інспектор звертатиметься в суд для розірвання договору оренди земельної ділянки або припинення права постійного користування.

Таким чином, запропоновані зміни до Земельного кодексу України направлені на заповнення існуючих прогалин, які ускладнювали життя землевласникам та органам виконавчої влади.

У разі прийняття закону, він набуде чинності через шість місяців з моменту його опублікування.