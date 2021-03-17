Нардепы упростят процедуру получения земельного участка

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Земельная реформа, которая продолжается уже более 16 лет, никак не придет к своему логическому завершению.

Законопроект № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» был зарегистрирован еще 1 октября 2019 года, однако депутаты только начали рассматривать поправки во втором чтении.

Какие же изменения в земельное законодательство предлагают внести?

Изменения коснутся полномочий органов исполнительной власти

В частности, часть полномочий областных и районных советов перейдет к исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

Такими полномочиями являются:

предоставление сведений из Государственного земельного кадастра в соответствии с законом;

осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель в пределах и порядке, установленных законом;

осуществление иных полномочий в области земельных отношений в соответствии с законом.

Части полномочий лишится и Госгеокадастр

Госгеокадастр больше не сможет проводить экспертизы землеустроительной документации и распоряжаться землями государственной собственности.

Народные депутаты встали на защиту украинских земель в вопросе их приобретения в собственность иностранцами

Первой редакцией законопроекта предлагалось отменить ограничения на приобретение иностранцами земельных участков в собственность за пределами населенных пунктов, однако благодаря правке депутатов указанные ограничения останутся.

Реформированию подвергнется и порядок бесплатного получения земли

В частности, приняты во внимание поправки нардепов Лукашева Е. А. и Павленко Ю. А. по применению принципа молчаливого согласия.

Указанный принцип предполагает, что в случае, если заявление гражданина на получение разрешения на разработку проекта землеустройства не рассмотрено компетентным органом в течение месяца, разрешение считается предоставленным, а заявитель в месячный срок может обратиться к землеустроителям для разработки проекта, сообщив об этом компетентному органу.

При этом проводить экспертизу землеустроительной документации больше нужно не будет.

Более прозрачный процесс предоставления земельных участков в собственность

Органы исполнительной власти обяжут публиковать в Государственном земельном кадастре ориентировочные размеры земельного участка, на которые дано разрешение на разработку проекта землеустройства.

Указанные изменения будут способствовать избежанию предоставления разрешений нескольким лицам на один и тот же земельный участок и сделают процесс предоставления земельных участков в собственность более прозрачным.

Новая редакция нормы, предусматривающей получение земельного участка по приобретательной давности

Если лицо открыто пользуется земельным участком в течение 15 лет, оно сможет получить его в собственность бесплатно. Ранее получение участка по приобретательной давности хоть и было предусмотрено Земельным кодексом Украины, однако суды относились к этому принципу отрицательно.

Положительные изменения в сфере охраны земель

Если раньше инспекторы выдавали нарушителям указания относительно установленных нарушений и если они в 30-дневный срок устранены ни были — составляли протокол об административном правонарушении, то теперь процедура станет жестче:

в случае установления нарушений, государственный инспектор сразу будет составлять админпротокол и выдавать предписание на устранение нарушения в 30-дневный срок;

если предписание не будет выполнено, инспектор наложит штраф и выдаст еще одно предписание;

в случае невыполнения повторного предписания, инспектор будет обращаться в суд для расторжения договора аренды земельного участка или прекращения права постоянного пользования.

Таким образом, предложенные изменения в Земельный кодекс Украины направлены на заполнение существующих пробелов, которые осложняли жизнь землевладельцам и органам исполнительной власти.

В случае принятия закона, он вступит в силу спустя шесть месяцев с момента его опубликования.