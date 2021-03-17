Тесла. Фото: Local 4

https://racurs.ua/n151864-tesla-na-avtopilote-vletela-pod-gruzovik-foto-i-video-dtp.html

Ракурс

Tesla (Тесла), автомобиль компании Илона Маска, попал в ДТП в Детройте, США. Автопилот машины не распознал грузовик, из-за чего произошло столкновение на большой скорости.

Авто застряло под грузовиком. В результате ДТП травмы получил водитель и пассажирка Теслы. Об этом сообщает Local 4.





Американские власти начали расследование этой аварии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) расследует уже примерно полтора десятка подобных аварий. Первая из них случилась 7 мая 2016 года во Флориде. Тогда Джошуа Браун, водитель Tesla Model S, активировал автопилот, а тот не узнал фуру, и направил электромобиль прямо под нее. В результате столкновения у электромобиля снесло крышу, Джошуа Браун погиб.

1 марта 2019 года во Флориде произошла еще одна такая же авария, в которой погиб водитель Tesla Model 3 Джереми Берен Баннер. 1 июня 2020 года похожий инцидент произошел на Тайване, но тогда, к счастью, никто не погиб, поскольку водитель электромобиля вовремя применил экстренное торможение.



Сейчас Tesla тестирует на клиентских машинах так называемый полный автопилот — программу Full Self-Driving (FSD), способную самостоятельно проезжать перекресток, и в теории, доехать из одной точки в другую без участия водителя. При этом формально FSD — это, как и раньше, автопилот второго уровня по классификации SAE, что требует постоянного контроля со стороны человека. Вот этот контроль, по мнению американского Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), нужно формализовать и внести в законодательство — соответствующее рекомендательное письмо совет направил в Минтранс США, которому подчиняется NHTSA, 1 февраля этого года.

Осенью прошлого года Euro NCAP раскритиковал Tesla Model 3 за то, что она вводит в заблуждение водителя, и борется с ним, когда тот пытается взять управление на себя, чтобы объехать внезапно возникшее на дороге препятствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что похитить электрический автомобиль Tesla для хакеров оказалось довольно легко. Специалист по компьютерной безопасности Леннерта Воутерс из Бельгии взломал электромобиль Tesla Model X с помощью протокола Bluetooth и специального оборудования стоимостью около 300 долл. Для этого ему понадобилось 90 секунд.