Шмыгаль. Фото: Еспресо

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Карантин в Украине продолжает действовать, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантин в своем регионе не опираясь на указания «сверху».

Сейчас правительство предоставило местным властям все полномочия для того, чтобы вводить карантин. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать решения. Правительство предоставило для этого все полномочия — время брать на себя ответственность, — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что адаптивный карантин — это эффективный механизм противодействия коронавирусу. В качестве примера глава правительства заявил, что три недели назад в Ивано-Франковской области были введены ограничения красного уровня, и сейчас количество госпитализаций уменьшаются, как и количество новых случаев заболевания.

Отметим, что до этого мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с 17 февраля местная власть не имеет права усиливать карантин на своей территории.

Напомним, ранее мы сообщали, что локдаун в Киеве может начаться в ближайшее время, если действующие тенденции будут сохраняться. Речь идет о нескольких днях, максимум — неделе. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в последние дни наблюдается стремительный рост количества больных COVID-19.