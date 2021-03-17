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Коронавирус в Киеве. Фото: пресс-служба Кличко

Коронавирус в Киеве обновляет исторический максимум второй день подряд (КАРТА)

17 мар 2021, 10:57
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Коронавирус в Киеве второй день подряд обновляет исторический максимум. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 121 человека, в том числе у 83 детей. Всего подтверждено 148 тыс. 831 случай инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 45 тыс. 990 активных больных.

За сутки умерли 25 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 961 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.


За сутки в Киеве заболели:

  • 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет;
  • 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 47 девочек от четырех месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 107 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

  • Деснянском районе — 175;
  • Дарницком районе −169;
  • Днепровском районе — 160.

Выздоровели за минувшие сутки 291 человек. Всего коронавирус преодолели 99 тыс. 880 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве. Фото: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что по рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками этим препаратом с 28 дней до 90 дней. Таким образом планируют достичь максимального уровня иммунной защиты при использовании этой вакцины.

Источник: Ракурс


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