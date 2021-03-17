Коронавирус в Киеве. Фото: пресс-служба Кличко

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Коронавирус в Киеве второй день подряд обновляет исторический максимум. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 1 тыс. 121 человека, в том числе у 83 детей. Всего подтверждено 148 тыс. 831 случай инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 45 тыс. 990 активных больных.

За сутки умерли 25 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 961 киевлянин. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет;

406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

47 девочек от четырех месяцев до 17 лет и 36 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 107 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 175;

Дарницком районе −169;

Днепровском районе — 160.

Выздоровели за минувшие сутки 291 человек. Всего коронавирус преодолели 99 тыс. 880 жителей Киева.



Напомним, ранее мы сообщали, что по рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками этим препаратом с 28 дней до 90 дней. Таким образом планируют достичь максимального уровня иммунной защиты при использовании этой вакцины.