Коронавірус у Києві. Фото: прес-служба Кличка

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Коронавірус у Києві другий день поспіль оновлює історичний максимум. За минулу добу захворювання підтвердили у 1121 особи, у тому числі у 83 дітей. Всього підтверджено 148 тис. 831 випадок інфікування у Києві. Наразі в столиці 45 тис. 990 активних хворих.

За добу померли 25 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 961 киянин. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

632 жінки віком від 18 до 97 років;

406 чоловіків віком від 18 до 91 року;

47 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років та 36 хлопчиків від двох місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 107 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 175;

Дарницькому районі —169;

Дніпровському районі — 160.

Одужали за минулу добу 291 людина. Всього коронавірус подолали 99 тис. 880 мешканців Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) збільшило інтервал між щепленнями цим препаратом з 28 днів до 90 днів. У такий спосіб планують досягти максимального рівня імунного захисту за використання цієї вакцини.