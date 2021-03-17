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Ракурс
Шмигаль. Фото: Еспресо

Не чекайте вказівок, а приймайте рішення — Шмигаль відповів на заяви Кличка щодо карантину

17 бер 2021, 13:47
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Карантин в Україні продовжує діяти, а це означає, що місцева влада має право посилювати карантинні обмеження у своєму регіоні не опираючись на вказівки «зверху».

Наразі уряд надав місцевій владі усі повноваження для того, щоб запроваджувати карантин. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Я закликаю місцевих керівників не чекати вказівок, а приймати рішення. Уряд надав для цього всі повноваження — час брати на себе відповідальність, — заявив Шмигаль.

Він додав, що адаптивний карантин — це ефективний механізм протидії коронавірусу. Як приклад очільник уряду заявив, що три тижні тому в Івано-Франківській області були запроваджені обмеження червоного рівня, і зараз госпіталізації ідуть на спад, як і кількість нових випадків захворювання.


Зауважимо, що до цього мер Києва Віталій Кличко заявляв, що з 17 лютого місцева влада не має права посилювати карантинні обмеження на своїй території.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що локдаун у Києві може розпочатися найближчим часом, якщо чинні тенденції зберігатимуться. Йдеться про декілька днів, максимум — тиждень. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в останні дні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Джерело: Ракурс


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