Віталій Кличко, фото: Footballua.tv

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Локдаун у Києві може розпочатися найближчим часом, якщо чинні тенденції зберігатимуться.

Йдеться про декілька днів, максимум — тиждень. Мер Києва Віталій Кличко заявив про це в ефірі телеканалу «Україна 24».

Кличко зазначив, що в останні дні спостерігається стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Якщо далі динаміка продовжуватиметься — ми не виключаємо, що через декілька тижнів місць у лікарнях не буде, — зазначив мер Києва.

За словами Кличка, в Києві 4,5 тис. лікарняних місць, у лікарнях вже 3,7 тис. пацієнтів. Ще 11 тис. місць є у відомчих лікарнях і він звернувся до уряду з проханням виділити для хворих на COVID-19 киян місця у цих закладах.

Також Кличко зазначив, що міська влада не має повноважень посилювати карантин. Тому, зазначає мер Києва, він через ситуацію з коронавірусом був змушений звернутися до уряду з вимогою розширити перелік протиепідемічних обмежень, що діють у «помаранчевій» зоні.

Нам однозначно потрібні спільні зусилля з центральною владою, щоб, на жаль, обмежувати, те, до чого ми йшли — дозволяли роботу бізнесу, — зазначив мер Києва.

Кличко наголошує, що карантинні обмеження може вводити виключно центральний уряд.

З 17 лютого міста не мають право посилювати карантинні обмеження на своїй території, — зазначив він.



Нагадаємо, епідемія коронавірусу у Києві другий день поспіль оновлює історичний максимум.