Акція. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n151860-kreml-obrazyvsya-na-akciu-proty-yogo-dyplomativ-u-kyievi-zayava.html

Ракурс

Кремль відреагував на акцію біля посольства Росії в Україні, яка була присвячена роковинам псевдореферендуму в Криму. У Міністерство закордонних справ Росії був викликаний Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотіло, якому було висловлено рішучий протест.

Українському дипломату було заявлено, що російська сторона розглядає акцію як грубе порушення Україною положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Про це повідомили в МЗС Росії.

Там заявляють, що Україна не дотрималася положень конвенції, що стосуються зобов’язань приймаючої сторони щодо запобігання будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образи їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності та поваги дипломатичного агента.

Росіяни також зажадали від української сторони вжити заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося і притягнення винних до відповідальності, а також не допускати надалі подібних акцій і забезпечити умови для особистої безпеки й недоторканності російських дипломатів в Україні. Посольство Росії в Києві направило в МЗС України ноту протесту у зв’язку з цим інцидентом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські дипломати засвітилися на друкованих плакатах, де «від першої особи» визнали факт незаконної анексії півострова Крим Російською Федерацією. На плакатах російські дипломати також «зізнаються» в роботі на ФСБ.