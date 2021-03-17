Пожежа в Раді — загорівся пульт для голосування у Раді, фото — О.Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n151859-pojeja-v-radi-zagorivsya-pult-dlya-golosuvannya-u-radi-video.html

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Пожежа у Верховній сталася 17 березня. В секторі фракції «Голос» загорівся пульт для голосування.

Спікер оголосив перерву на 15 хвилин, доки співробітники апарату відремонтують пульт, а сесійна зала провітриться. Загорівся пульт у нардепа Лесі Василенко — з нього пішов білий дим.

Ще й першої тисячі поправок по земельному закону не пройшли, — іронізує в Телеграм з цього приводу нардеп від СН Олександр Качура.

Рада два дні розглядає понад 3 тис. поправок до одного із законів, які закріплюють земельну реформу в Україні.

Це не перший випадок задимлення в парламенті. Під час позачергового засідання 13 травня 2020 року у нардепа Максима Ткаченка загорівся пульт.