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Ракурс
Пожежа в Раді — загорівся пульт для голосування у Раді, фото — О.Гончаренко

Пожежа в Раді — загорівся пульт для голосування (ФОТО, ВІДЕО)

17 бер 2021, 13:23
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Пожежа у Верховній сталася 17 березня. В секторі фракції «Голос» загорівся пульт для голосування.

Спікер оголосив перерву на 15 хвилин, доки співробітники апарату відремонтують пульт, а сесійна зала провітриться. Загорівся пульт у нардепа Лесі Василенко — з нього пішов білий дим.

Пожежа в Раді — загорівся пульт для голосування у Раді, фото — О.Гончаренко

Ще й першої тисячі поправок по земельному закону не пройшли, — іронізує в Телеграм з цього приводу нардеп від СН Олександр Качура.

Рада два дні розглядає понад 3 тис. поправок до одного із законів, які закріплюють земельну реформу в Україні.


Це не перший випадок задимлення в парламенті. Під час позачергового засідання 13 травня 2020 року у нардепа Максима Ткаченка загорівся пульт.

Джерело: Ракурс


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