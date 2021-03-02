Руки повинні бути зайняті — як Разумков і нардепи сенсорні кнопки тестували (ФОТО, ВІДЕО)

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Ракурс

Сенсорну кнопку запровадили з 2 березня у Верховній Раді. Цей механізм унеможливить неперсональне голосування.

Народні обранці почали роботу з тестування системи сенсорної кнопки. Керував процесом спікер Дмитро Разумков. Він пояснив дію систему і сказав, що «руки повинні бути зайняті», тобто, від сьогодні для голосування нардепам необхідні дві руки.

Нардепи оглянули й випробували нововведення на робочих місцях, а згодом жваво почали обговорювати в соцмережах новинку.

Володимир В’ятрович написав, що у Раді тривають «сенсорні» репетиції.

Вчимося голосувати із сенсорною кнопкою. Давно пора було це зробити, тим паче що технічно це скликання могло з використання цієї кнопки. І можливо нині не було б соромно за обраного «кнопкодавством» плагіатора міністром освіти, — написав нардеп.

Його колега з «ЄС» Олексій Гончаренко зняв навіть відео, аби показати, як працює сенсорна кнопка у Раді.

Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. І тепер усі, хто дуже хотів проголосувати за сусіда — не зможе це зробити, — повідомив Гончаренко.

Парламентарі реєструвалися за новою системою — натискаючу і зелену, і сенсорну кнопки.

Тепер депутати і під час голосування мають натискати однією рукою кнопки «за», «проти» чи «утримався», а іншою — тиснути на сенсорну кнопку. Тиснути на сенсор потрібно до завершення процесу голосування.

У Верховній Раді сенсорну систему для запобігання «кнопкодавству» намагалися ввести в дію з 2008 року.