Руки должны быть заняты — как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали

https://racurs.ua/n151150-ruki-doljny-byt-zanyaty-kak-razumkov-i-nardepy-sensornye-knopki-testirovali-foto-video.html

Ракурс

Сенсорную кнопку ввели со 2 марта в Верховной Раде. Этот механизм сделает невозможным неперсональное голосование.

Народные избранники начали работу по тестированию системы сенсорной кнопки. Руководил процессом спикер Дмитрий Разумков. Он объяснил действие системы и сказал, что «руки должны быть заняты» — с сегодняшнего дня для голосования нардепам необходимы две руки.

Нардепы осмотрели и опробовали нововведение на рабочих местах, а впоследствии живо начали обсуждать в соцсетях новинку.

Владимир Вятрович написал, что в Раде продолжаются «сенсорные» репетиции.

Учимся голосовать с сенсорной кнопкой. Давно пора было это сделать. Возможно сейчас не было бы стыдно за избранного «кнопкодавством» плагиатора министром образования, — написал нардеп.

Его коллега из «ЕС» Алексей Гончаренко снял даже видео, чтобы показать, как работает сенсорная кнопка в Раде.

Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. И теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, не сможет это сделать, — сообщил Гончаренко.

Парламентарии регистрировались по новой системе — нажимая и зеленую, и сенсорную кнопку.

Теперь депутаты и во время голосования должны нажимать одной рукой кнопки «за», «против» или «воздержался», а другой — давить на сенсорную кнопку. Давить на сенсор нужно до завершения процесса голосования.

В Верховной Раде сенсорную систему для предотвращения «кнопкодавства» пытались ввести в действие с 2008 года.