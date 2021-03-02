Руки должны быть заняты — как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n151150-ruki-doljny-byt-zanyaty-kak-razumkov-i-nardepy-sensornye-knopki-testirovali-foto-video.htmlРакурс
Сенсорную кнопку ввели со 2 марта в Верховной Раде. Этот механизм сделает невозможным неперсональное голосование.
Народные избранники начали работу по тестированию системы сенсорной кнопки. Руководил процессом спикер Дмитрий Разумков. Он объяснил действие системы и сказал, что «руки должны быть заняты» — с сегодняшнего дня для голосования нардепам необходимы две руки.
Нардепы осмотрели и опробовали нововведение на рабочих местах, а впоследствии живо начали обсуждать в соцсетях новинку.
Владимир Вятрович написал, что в Раде продолжаются «сенсорные» репетиции.
Учимся голосовать с сенсорной кнопкой. Давно пора было это сделать. Возможно сейчас не было бы стыдно за избранного «кнопкодавством» плагиатора министром образования, — написал нардеп.
Его коллега из «ЕС» Алексей Гончаренко снял даже видео, чтобы показать, как работает сенсорная кнопка в Раде.
Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. И теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, не сможет это сделать, — сообщил Гончаренко.
Парламентарии регистрировались по новой системе — нажимая и зеленую, и сенсорную кнопку.
Теперь депутаты и во время голосования должны нажимать одной рукой кнопки «за», «против» или «воздержался», а другой — давить на сенсорную кнопку. Давить на сенсор нужно до завершения процесса голосования.
В Верховной Раде сенсорную систему для предотвращения «кнопкодавства» пытались ввести в действие с 2008 года.