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Ракурс
Руки должны быть заняты — как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали

Руки должны быть заняты — как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали (ФОТО, ВИДЕО)

2 мар 2021, 10:53
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Сенсорную кнопку ввели со 2 марта в Верховной Раде. Этот механизм сделает невозможным неперсональное голосование.

Народные избранники начали работу по тестированию системы сенсорной кнопки. Руководил процессом спикер Дмитрий Разумков. Он объяснил действие системы и сказал, что «руки должны быть заняты» — с сегодняшнего дня для голосования нардепам необходимы две руки.

Как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали, фото — Буквы

Нардепы осмотрели и опробовали нововведение на рабочих местах, а впоследствии живо начали обсуждать в соцсетях новинку.

Владимир Вятрович написал, что в Раде продолжаются «сенсорные» репетиции.

Учимся голосовать с сенсорной кнопкой. Давно пора было это сделать. Возможно сейчас не было бы стыдно за избранного «кнопкодавством» плагиатора министром образования, — написал нардеп.

Как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали, фото — Апостроф

Его коллега из «ЕС» Алексей Гончаренко снял даже видео, чтобы показать, как работает сенсорная кнопка в Раде.

Пока не закончилось время голосования, отпускать сенсорную кнопку нельзя. И теперь все, кто очень хотел проголосовать за соседа, не сможет это сделать, — сообщил Гончаренко.

Парламентарии регистрировались по новой системе — нажимая и зеленую, и сенсорную кнопку.

Как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали, фото — Апостроф

Теперь депутаты и во время голосования должны нажимать одной рукой кнопки «за», «против» или «воздержался», а другой — давить на сенсорную кнопку. Давить на сенсор нужно до завершения процесса голосования.

В Верховной Раде сенсорную систему для предотвращения «кнопкодавства» пытались ввести в действие с 2008 года.


Как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали

Как Разумков и нардепы сенсорные кнопки тестировали, скриншот видео

Источник: Ракурс


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