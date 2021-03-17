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Ракурс
Карпати знову засипає снігом, фото Чорногірський рятувальний пост

Карпати знову засипало снігом (ВІДЕО)

17 бер 2021, 12:57
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У Карпатах в середині березня зіпсувалася погода. Гори знову засипає снігом. Уранці нагорі Піп Іван Чорногірський видимість була обмежена до 30 м, а пориви досягали 23 м/с.

Синоптики повідомили про хуртовину, а температура повітря становила -10°С.

Рятувальники радять туристам в найближчі дні утриматися від виходу у високогірну зону.


ДСНС оголосила про небезпеку сходження снігових лавин в Українських Карпатах. 17−18 березня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у високогiр’ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областi зберігається значна снiголавинна небезпека, а у високогір"ї Івано-Франкiвської областi —висока снiголавинна небезпека.

Джерело: Ракурс


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