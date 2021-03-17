Карпаты снова засыпало снегом (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n151857-karpaty-snova-zasypalo-snegom-video.html

Ракурс

В Карпатах в середине марта испортилась погода. Горы снова засыпает снегом. Утром на горе Поп Иван Черногорский видимость была ограничена до 30 м, а порывы достигали 23 м/с.

Синоптики сообщили о метелях, а температура воздуха составляла — 10° С.

Спасатели советуют туристам в ближайшие дни воздержаться от выхода в высокогорную зону.

ГСЧС объявила об опасности схода снежных лавин в Украинских Карпатах. 17−18 марта в связи со снегопадом и метелями в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, а в высокогорье Ивано-Франковской области — высокая снеголавинная опасность.