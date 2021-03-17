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Ракурс
Карпаты снова засыпало снегом (ВИДЕО)

Карпаты снова засыпало снегом (ВИДЕО)

17 мар 2021, 12:57
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В Карпатах в середине марта испортилась погода. Горы снова засыпает снегом. Утром на горе Поп Иван Черногорский видимость была ограничена до 30 м, а порывы достигали 23 м/с.

Синоптики сообщили о метелях, а температура воздуха составляла — 10° С.

Спасатели советуют туристам в ближайшие дни воздержаться от выхода в высокогорную зону.


ГСЧС объявила об опасности схода снежных лавин в Украинских Карпатах. 17−18 марта в связи со снегопадом и метелями в высокогорье Закарпатской и в среднегорье Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность, а в высокогорье Ивано-Франковской области — высокая снеголавинная опасность.

Источник: Ракурс


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