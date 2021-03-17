Львов идет на карантин — Садовый назвал условияhttps://racurs.ua/n151858-lvov-idet-na-karantin-sadovyy-nazval-usloviya.htmlРакурс
Карантин во Львове будет действовать с 19 марта. Об этом сегодня сообщил мэр западного города Андрей Садовый.
Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта, — указал мэр на своей Фейсбук-странице.
Также он ознакомил с условиями карантина во Львове:
младшая школа уходит на каникулы, а старшие классы — на дистанционное обучение;
прекращают работу все учреждения культуры: музеи, театры, кинотеатры, концертные площадки, все массовые мероприятия переносятся;
заведения общественного питания будут работать «на вынос» и доставку;
в ТЦ будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;
хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;
салоны красоты и спортивные залы переходят на работу, согласно индивидуальной предварительной записи.