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Ракурс
Львов идет на карантин — Садовый назвал условия

Львов идет на карантин — Садовый назвал условия

17 мар 2021, 12:55
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Карантин во Львове будет действовать с 19 марта. Об этом сегодня сообщил мэр западного города Андрей Садовый.

Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта, — указал мэр на своей Фейсбук-странице.

Также он ознакомил с условиями карантина во Львове:

  • младшая школа уходит на каникулы, а старшие классы — на дистанционное обучение;

  • прекращают работу все учреждения культуры: музеи, театры, кинотеатры, концертные площадки, все массовые мероприятия переносятся;

  • заведения общественного питания будут работать «на вынос» и доставку;

  • в ТЦ будут работать продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины;

  • хозяйственные магазины будут работать на выдачу по предварительному заказу;


  • салоны красоты и спортивные залы переходят на работу, согласно индивидуальной предварительной записи.

Источник: Ракурс


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