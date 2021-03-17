Львов идет на карантин — Садовый назвал условия

https://racurs.ua/n151858-lvov-idet-na-karantin-sadovyy-nazval-usloviya.html

Ракурс

Карантин во Львове будет действовать с 19 марта. Об этом сегодня сообщил мэр западного города Андрей Садовый.

Сложное, но крайне необходимое решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С пятницы, 19 марта, на территории львовской общины вводим усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта, — указал мэр на своей Фейсбук-странице.

Также он ознакомил с условиями карантина во Львове: