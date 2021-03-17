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Львів йде на карантин — Садовий назвав умови
Львів йде на карантин — Садовий назвав умовиhttps://racurs.ua/ua/n151858-lviv-yde-na-karantyn-sadovyy-nazvav-umovy.htmlРакурс
Карантин у Львові діятиме з 19 березня. Про це сьогодні повідомив мер західного міста Андрій Садовий.
Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня, — вказав міський голова на власній Фейсбук-сторінці.
Також він ознайомив з умовами карантину у Львові:
молодша школа йде на канікули, а старші класи — на дистанційне навчання;
припиняють роботу всі заклади культури: музеї, театри, кінотеатри, концертні майданчики, всі масові заходи переносяться;
заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;
у ТЦ працюватимуть продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;
салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.
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