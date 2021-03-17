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Ракурс
Львів йде на карантин — Садовий назвав умови

Львів йде на карантин — Садовий назвав умови

17 бер 2021, 12:55
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Карантин у Львові діятиме з 19 березня. Про це сьогодні повідомив мер західного міста Андрій Садовий.

Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня, — вказав міський голова на власній Фейсбук-сторінці.

Також він ознайомив з умовами карантину у Львові:

  • молодша школа йде на канікули, а старші класи — на дистанційне навчання;

  • припиняють роботу всі заклади культури: музеї, театри, кінотеатри, концертні майданчики, всі масові заходи переносяться;

  • заклади громадського харчування працюють «на виніс» та доставку;

  • у ТЦ працюватимуть продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

  • господарські магазини працюватимуть на видачу за попереднім замовленням;


  • салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Джерело: Ракурс


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