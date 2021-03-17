Львів йде на карантин — Садовий назвав умови

https://racurs.ua/ua/n151858-lviv-yde-na-karantyn-sadovyy-nazvav-umovy.html

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Карантин у Львові діятиме з 19 березня. Про це сьогодні повідомив мер західного міста Андрій Садовий.

Складне, але вкрай необхідне рішення комісії з надзвичайних ситуацій. З п’ятниці, 19 березня, на території львівської громади запроваджуємо посилений карантин, який діятиме до 28 березня, — вказав міський голова на власній Фейсбук-сторінці.

Також він ознайомив з умовами карантину у Львові: