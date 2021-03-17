Госпіталізації. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151854-chervonyy-jytomyr-bie-vsi-rekordy-z-gospitalizaciyi-lijko-misc-ne-vystachaie.html

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У Житомирі кількість госпіталізацій невпинно зростає. У лікарнях міста в резерві залишилося близько 130 ліжко-місць.

Якщо ситуація не зміниться, резерву ліжок вистачить лише на тиждень. Про це 17 березня розповіла заступниця міського голови Марія Місюрова.

Повідомляється, що на ранок 16 березня в лікарні № 1 перебуває 188 пацієнтів, в лікарні № 2 — 205, орієнтовно за добу — 37 госпіталізацій, але декілька днів поспіль було від 40 до 50 госпіталізацій за добу. Серед хворих багато пацієнтів молодого віку з важким перебігом захворювання.

Якщо зазвичай було 150 — 200 заборів ПЛР, то вчора — 450. Але на сьогодні по Житомиру зафіксовано ще плюс 205 за добу і завтра теж можемо очікувати збільшення цих показників. Поки що резерв у нас є в лікарнях, але ситуація напружена. Кожен день виписуються хворі, є близько 130 ліжко-місць в резерві, — заявила Марія Місюрова.



Наразі влада Житомира планує звертатися до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, щоб включали у маршрут обласну клінічну лікарню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Садовий, міський голова Львова, заявив про критичну ситуацію з госпіталізаціями хворих на коронавірус у місті. За його словами, лише за останню добу у Львові госпіталізували 79 людей. Натомість виписали з лікарень лише 46.