Давид Арахамія, фото: «Високий замок»

https://racurs.ua/ua/n151853-ya-tej-tak-moju-arahamiya-prokomentuvav-layku-arestovycha.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», прокоментував скандал, спричинений речником української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексієм Арестовичем, який на свої сторінці у Фейсбуці облаяв коментатора, який просив його спілкуватися державною мовою.

Арахамія в коментарі журналістам заявив, що цей інцидент є звичайною «фейсбук-війною».

Фейсбук-війни — це такий звичайний наш процес, в якому ми живемо, — запевнив Арахамія.

Нардеп зазначив, що у Фейсбуці існує свій мережевий етикет і закликав не робити з цього «інформаційної сенсації»:

Згідно цьому мережевому етикету люди можуть на своїй сторінці, якщо якась людина прийшла та вчить вас життю, — ви можете відповісти як-завгодно, тому що це ваш Фейсбук, а не офіційна сторінка.

Арахамія додав, що йому самому буває складно стримуватися на своїй сторінці у Фейсбуці.

Я у своєму Фейсбуці теж можу матюкатися, — запевнив він.

Також народний обранець розповів, що й сам активно зловживає нормативною лексикою, проте на камеру намагається «мінімізувати цей процес».

Нагадаємо, заступник Арахамії Євгенія Кравчук вважає таку поведінку Арестовича «свинством».