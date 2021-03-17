Розстріл восьми людей у США — напали на масажні салони, фото — pixabay

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Ракурс

У США в результаті бійні, влаштованої в трьох азіатських масажних салонах, загинули вісім чоловік. Всі ці салони стали об'єктом нападу однієї і тієї ж людини. За підозрою у вбивстві восьми чоловік в результаті обстрілу масажних салонів в Атланті (штат Джорджія) і її околицях затримали 21-річного юнака.

Напади почалися близько 17.00 за місцевим часом, коли п’ятьох людей застрелили в салоні азіатського масажу Youngs у торговельному центрі за 30 миль на північ від Атланти, цитує CNN представника офісу шерифа округу Черокі.

Дві загиблі були жінками азійського походження, загинули також біла жінка і білий чоловік.

Через 50 хвилин в поліцію надійшли повідомлення про напад в закладі Gold Spa в районі Бакхед в Атланті, де були виявлені тіла ще трьох жінок.

Коли поліція примчала на місце, то отримала повідомлення про постріли, зроблених в іншому спа-салоні — Aromatherapy Spa. Там також знайшли мертву жінку. Ці жертви виявилися азійками.

Камери відеоспостереження зафіксували один і той же автомобіль у всіх трьох місцях злочину.

Приблизно через дві години після останнього нападу поліція дізналася, що підозрюваний Роберт Аарон Лонг їде на авто в інше місто округу.

Його Hyundai Tucson зустріла поліція на дорозі і вивела позашляховик з ладу. Лонга арештували. На фото, що потрапили у ЗМІ, зображений білий молодий чоловік з досить довгою бородою.

Влада заявила, що вбивства сталися на тлі недавньої хвилі нападів на американців азійського походження, які збіглися з поширенням коронавірусу у США, нагадує Sky News.

Як пише New York Post, у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу у Сполучених Штатах зареєстрували понад 2 тис. випадків злочинів на ґрунті ненависті.

Наприкінці 2020 року перестрілка в боулінг-клубі в американському місті Рокфорді в штаті Іллінойс завершилася загибеллю трьох людей.