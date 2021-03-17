Расстрел восьмерых человек в США — напали на массажные салоны, фото — pixabay

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Ракурс

В США в результате бойни, устроенной в трех азиатских массажных салонах, погибли восемь человек. Все эти салоны стали объектом нападения одного и того же человека. По подозрению в убийстве восьми человек в результате обстрела массажных салонов в Атланте (штат Джорджия) и ее окрестностях задержали 21-летнего юношу.

Нападения начались около 17.00 по местному времени, когда пятерых человек застрелили в салоне азиатского массажа Youngs в торговом центре в 30 милях к северу от Атланты, цитирует CNN представителя офиса шерифа округа Чероки.

Две погибшие были женщинами азиатского происхождения, погибли также белая женщина и белый мужчина.

Через 50 минут в полицию поступили сообщения о нападении в заведении Gold Spa в районе Бакхед в Атланте, где были обнаружены тела еще трех женщин.

Когда полиция примчалась на место, то получила сообщение о выстрелах, сделанных в другом спа-салоне — Aromatherapy Spa. Там также нашли мертвую женщину. Эти жертвы оказались азиатками.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали один и тот же автомобиль во всех трех местах преступления.

Примерно через два часа после последнего нападения полиция узнала, что подозреваемый Роберт Аарон Лонг едет на авто в другой город округа.

Его Hyundai Tucson встретила полиция на дороге и вывела внедорожник из строя. Лонга арестовали. На фото, попавшим в СМИ, изображен белый молодой человек с довольно длинной бородой.

Власти заявили, что убийства произошли на фоне недавней волны нападений на американцев азиатского происхождения, совпавшим с распространением коронавируса в США, напоминает Sky News.

Как пишет New York Post, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса в Соединенных Штатах зарегистрировали более 2 тыс. случаев преступлений на почве ненависти.

В конце 2020 года перестрелка в боулинг-клубе в американском городе Рокфорде в штате Иллинойс завершилась гибелью трех человек.