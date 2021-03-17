Военные учения. Фото: ВСУ

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Военные учения в Украине проходят регулярно ради улучшения навыков украинских военных и оттачивания мастерства ведения боя.

Личный состав подразделений десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины провел тренировку по отражению нападения воздушного десанта условного противника. Об этом сообщает Командование объединенных сил на своей странице в Facebook.





Как отметил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, подобные занятия с подразделениями противодесантного резерва происходят еженедельно. Главной целью учений является поддержание обученности и слаженности военнослужащих, несущих боевую службу на юге Украины.

На этот раз, после получения внезапного сигнала, воины-десантники совместно с группой огневой поддержки быстро осуществили марш, отбили и остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств десанта условного противника, а также продвинулись на господствующие высоты и заняли оборону, — рассказал Наев.



Он добавил, что в ближайшее время десантники также примут участие в совместных тренировках с привлечением инженерных подразделений, артиллерии и армейской авиации.

Напомним, ранее мы сообщали, что вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом украинские десантники в марте проведут учения. В ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности.