В «оранжевую» зону карантина попали три четверти областей Украины

https://racurs.ua/n151850-v-oranjevuu-zonu-karantina-popali-tri-chetverti-oblastey-ukrainy.html

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Карту карантинного зонирования обновили в Министерстве здравоохранения. По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина расширилась до 17 регионов, включая Киев.

Еще во вторник, 16 марта, в зоне, предшествующей локдауну («красной»), было только 10 регионов, а позавчера — 11.

В «красной зоне» карантина пока четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. В «оранжевой зоне» Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Самая тяжелая ситуация с госпитализациями (более 60 случаев на 100 тыс. населения) в Киеве (90,3), Винницкой (136,5), Житомирской (111,9), Закарпатской (98,3), Ивано-Франковской (133,1), Николаевской (99,1), Хмельницкой (87,0) областях и Буковине (99,4).

Ранее в Минздраве обещали ввести новый локдаун в Украине в случае попадания половины регионов в «красную» зону карантина.