У «помаранчеву» зону карантину потрапили три чверті областей України, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n151850-u-pomaranchevu-zonu-karantynu-potrapyly-try-chverti-oblastey-ukrayiny.html

Ракурс

Карту карантинного зонування оновили в Міністерстві охорони здоров’я. Станом на 17 березня «помаранчева зона» адаптивного карантину розширилася до 17 регіонів, включаючи Київ.

Ще у вівторок, 16 березня, у зоні, яка передує локдауну («червоній»), було тільки 10 регіонів, а позавчора — 11.

У «червоній зоні» карантину наразі чотири регіони — Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. У «помаранчевій зоні»: Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Найгірша ситуація із госпіталізацією (понад 60 випадків на 100 тис. населення) у Києві (90,3), Вінничині (136,5), Житомирщині (111,9), Закарпатті (98,3), Івано-Франківщині (133,1), Миколаївщині (99,1), Хмельниччині (87,0) і Буковині (99,4).

Раніше в МОЗ обіцяли запровадити новий локдаун в Україні у випадку потрапляння половині регіонів у «червону» зону карантину.