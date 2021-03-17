Чому люди хворіють на коронавірус після вакцинації — у МОЗ надали пояснення

Вакцинація в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n151849-chomu-ludy-hvoriut-na-koronavirus-pislya-vakcynaciyi-u-moz-nadaly-poyasnennya.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу викликала занепокоєння в українців після того, як головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який отримав першу дозу щеплення від інфекції, захворів на коронавірус.

Вакцина від коронавірусу не може спричинити захворювання, заявляють у Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).





Повідомляється, що існує певна ймовірність того, що людина може отримати першу дозу вакцини вже інфікованою у стадії інкубаційного періоду, коли симптоми хвороби ще не встигли розвинутися. Також є вірогідність інфікуватися коронавірусом після проведення вакцинації — до того моменту, поки організм не випрацює імунітет. Як відомо, організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні.

Зауважимо, що за аналізом клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням.

У МОЗ додали, що навіть через три тижні після введення другої дози вакцини існує невелика ймовірність того, що людина може захворіти на коронавірус. Але в цьому випадку захворювання буде перенесене легко та без ускладнень.

Загальна слабкість або підвищення температури − це звичайна реакція на вакцину проти коронавірусу. Ці симптоми зникають через кілька днів після вакцинації. Проте якщо людини з’явились характерні симптоми захворювання на коронавірус, такі як висока температура, постійний кашель, втрата нюху чи смаку — слід звернутися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) збільшило інтервал між щепленнями цим препаратом з 28 днів до 90 днів. У такий спосіб планують досягти максимального рівня імунного захисту за використання цієї вакцини.