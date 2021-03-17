Почему люди болеют коронавирусом после вакцинации — в Минздраве дали объяснение

Вакцинация. Фото: IStock

https://racurs.ua/n151849-pochemu-ludi-boleut-koronavirusom-posle-vakcinacii-v-minzdrave-dali-obyasnenie.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса вызвала беспокойство у украинцев после того, как главный санитарный врач Виктор Ляшко, который получил первую дозу прививки от инфекции, заболел коронавирусом.

Вакцина от коронавируса не может вызвать заболевание, заявляют в Министерстве здравоохранения.



Сообщается, что существует определенная вероятность того, что человек может получить первую дозу вакцины уже инфицированным в стадии инкубационного периода, когда симптомы болезни еще не успели развиться. Также есть вероятность заразиться коронавирусом после проведения вакцинации — до того момента, пока организм не выработает иммунитет. Как известно, организм нарабатывает иммунитет минимум три недели.

Отметим, что согласно анализу клинических исследований, эффективность вакцины после однократного введения стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

В Минздраве добавили, что даже спустя три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятность того, что человек может заболеть коронавирусом. Но в этом случае заболевание будет перенесено легко и без осложнений.

Общая слабость или повышение температуры — это обычная реакция на вакцину против коронавируса. Эти симптомы исчезают спустя несколько дней после вакцинации. Однако если у человека появились характерные симптомы заболевания коронавирусом, такие как высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса — следует обратиться к врачу.

Напомним, ранее мы сообщали, что по рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками этим препаратом с 28 дней до 90 дней. Таким образом планируют достичь максимального уровня иммунной защиты при использовании этой вакцины.