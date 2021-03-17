Оккупирован Крым страдает от нехватки воды, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n151848-pochemu-krymu-ne-hvataet-vody-rasskazal-reznikov.html

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Алексей Резников, вице-премьер министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, рассказал, почему оккупированный Россией Крым страдает от нехватки воды.

По его словам, причиной является осуществляемая Россией милитаризация полуострова — на военные нужды тратится огромный запас пресной воды. Об этом Резников заявил в комментарии изданию LB.ua.

Они же из-за милитаризации полуострова неэффективно используют водные запасы, — отмечает Резников.

По мнению вице-премьера, гражданскому населению воды хватает — в условиях рационального использования и экономии этого ресурса.

Они начали милитаризировать полуостров, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезенных российских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава), — отметил Резников.

Чиновник также пообещал, что Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым.

До оккупации полуострова около 85% его потребности в пресной воде обеспечивалось Северно-Крымским каналом, который поставлял в Крыму воду из Днепра. После оккупации Крыма поставки днепровской воды на полуостров прекратились.

Напомним, в Крыму на грани исчезновения находится расположенное в окрестностях Судака озеро Бугаз.