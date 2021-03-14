Озеро в Крыму. Фото: Крым.Реалии

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Ракурс

Вода в Крыму становится все более дефицитной. Чрезмерное потребление воды из подземных источников оккупантами спровоцировало исчезновение еще одного озера. Озеро Бугаз в окрестностях Судака значительно обмелело и находится на грани исчезновения.

Об этом сообщил крымский правозащитник Абдурешит Джеппаров, передает «Крым.Реалии».

По мнению правозащитника, озеро стабильно теряет свой уровень, и уже в скором времени может полностью высохнуть.

Право на благоприятную окружающую среду — одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Некогда живописное место, озеро Бугаз — яркий тому пример. Сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод, иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма, — заявил правозащитник.

По информации краеведов, озеро питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Поэтому вода из этого озера пригодна для питья.

Напомним, ранее мы сообщали, что вода в Крыму становится все более дефицитной. Запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ на оккупированном Россией полуострове уже истощились, а Балановское водохранилище приближается к высыханию. Обильные снежные осадки никак не повлияли на уровень воды в водохранилищах.