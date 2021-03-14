Озеро у Криму. Фото: Крим.Реалії

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Вода у Криму стає все більш дефіцитною. Надмірне споживання води з підземних джерел окупантами спровокувало зникнення ще одного озера. Озеро Бугаз в околиці Судака значно обміліло і наразі перебуває на межі зникнення.

Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров, передає «Крим. Реалії».

На думку правозахисника, озеро стабільно втрачає свій рівень, і вже незабаром може повністю висохнути.

Право на сприятливе навколишнє середовище — одне з конституційних прав. Водна проблема в Криму обмежує це право кримчан. Колись мальовниче місце, озеро Бугаз — яскравий тому приклад. Зараз водоймище перебуває на межі зникнення. Це результат не посухи, а надмірного споживання підземних вод. Очевидно, що з пониженням рівня ґрунтових вод, вичерпалися джерела, що живили озеро. На жаль, така ситуація не тільки на озері Бугаз, а й на багатьох інших водоймах Криму, — заявив правозахисник.

За інформацією краєзнавців, озеро живлять три підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Тому вода з цього озера придатна для пиття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вода у Криму стає все більш дефіцитною. Запаси Сімферопольського і Загорського водосховищ на окупованому Росією півострові вже виснажилися, а Балановське водосховище наближається до висихання. Рясні снігові опади ніяк не вплинули на рівень води у водосховищах.