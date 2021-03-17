Окупований Крим потерпає від нестачі води, фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/ua/n151848-chomu-krymu-ne-vystachaie-vody-rozpoviv-reznikov.html

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Олексій Резніков, віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, розповів, чому окупований Росією Крим потерпає від нестачі води.

За його словами, причиною є здійснювана Росією мілітаризація півострова — на військові потреби витрачається величезний запас прісної води. Про це Резніков заявив в коментарі виданню LB.ua.

Вони ж через мілітаризацію півострова неефективно використовують водні запаси, — наголошує Резніков.

На думку віце-прем'єра, цивільному населенню води вистачатиме — за умов раціонального використання та економію цього ресурсу.

А вони почали мілітаризувати півострів, намагатися напоїти військових, а також півмільйона завезених російських громадян (проводячи при цьому асиміляцію нашого етнічного складу), — наголосив Резніков.

Чиновник також пообіцяв, що Україна за жодних умов не дасть воду до окупованого Криму.

До окупації півострова близько 85% його потреби у прісній воді забезпечувалося Північно-Кримським каналом, який постачав до Криму воду з Дніпра. Після окупації Криму постачання дніпровської води до півострова припинилося.

Нагадаємо, у Криму на межі зникнення перебуває розташоване в околиці Судака озеро Бугаз.