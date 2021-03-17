Поправковий спам у Раді змусив Шуфрича говорити російською — Українською “слуги” не чують

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Поправковий спам у Верховній Раді, пов’язаний із земельними питаннями, знову спричинив скандал. Цього разу представник «Слуги народу» Павло Фролов публічно звинуватив фракції «Батьківщина» й ОПЗЖ у «поправковому тероризмі», який блокує ухвалення земельного закону. У відповідь скандальний нардеп Нестор Шуфрич заговорив російською мовою, оскільки українську мову «слуги», за його словами, вже не розуміють.

«Слуги», я рекомендую вопрос и слово «терроризм» поправочный, особенно от членов парламентского комитета забыть в этом зале навсегда. Доказательства и в суд идите, — заявив Шуфрич з трибуни парламенту.

Виступ російською мовою у залі Ради сприйняли вигуками. У відповідь нардеп продовжив:

Вибачте. З такими членами регламентного комітету Верховної Ради я розмовлятиму тією мовою, яку ви сприймаєте і чуєте, тому що українську мову ви вже не чуєте. Що ви собі дозволяєте? Є регламент, є права народних депутатів… Зупиніться у цьому безладі.

Шуфрич переконує, що його фракція «захищає землю від дерибану», а також порекомендував владі знову збирати РНБО й «карати» опозиційних депутатів.

Нагадаємо, 16 березня Верховна Рада пройшла лише 5% з 3,5 тис. правок до проекту ще одного земельного закону № 2194. За регламентом парламент має лише 13 робочих годин впродовж пленарного тижня. З такими темпами нардепи розглянуть це питання не раніше травня.

Водночас Фролов звинуватив представників «Батьківщини» та ОПЗЖ у блокуванні роботи парламенту своїми правками. За його словами, ці політсили десятиліттями «кришували» земельні схеми, а зараз виступають проти передачі місцевим громадам повноважень розпоряджатися 10 млн гектарів державних земель. Також він додав, що проект закону № 2194 має на меті спростити бюрократичні процедури землеустрою й забрати в установи топ-корупції Держгеокадастру невластиві функції виділення земельних ділянок.