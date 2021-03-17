Олексій Арестович, фото: Qwiket

https://racurs.ua/ua/n151838-ce-svynstvo-u-sluzi-narodu-prokomentuvaly-skandal-iz-rechnykom-tkg.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Андрія Єрмака та речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ), вчора, 16 березня опинився у центрі скандалу — на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук облаяв коментатора, який просив його спілкуватися державною мовою.

Заступник голови фракції парламентської монобільшості «Слуга народу» Євгенія Кравчук вважає, що така поведінка речника української делегації є неприпустимою. Про це вона заявила в ефірі «Громадського».

Я вважаю, те, що зробив Арестович — це неприпустимо, свинство, — наголосила Кравчук. — Така поведінка точно лише дискредитує його як людину, яка мала б доносити інформацію про перебіг переговорів.

За словами Кравчук, вона б не взяла Арестовича працювати речником української делегації. Вона наголосила, що зараз переговори у ТКГ фактично блокуються росіянами, які намагаються задіяти в них представників терористичних псевдореспублік, з чим не погоджується українська делегація.

Замість того, щоб обговорювати насправді те, що зараз росіяни блокують роботу (ТКГ — ред.) абсолютно … ми зараз обговорюємо (вчинок Арестовича — ред.) в прямому ефірі, а люди у Фейсбуці, — додала Кравчук.

На думку Кравчук, керівництву «Слуги народу» варто порушити цю тему та запросити Арестовича на засідання фракції.

Бо до нього й раніше були питання, — наголосила Кравчук. — Певною своєю мірою ㅡ він ефективний — як комунікатор пише, приходить на ефіри, пояснює. Не можна сказати, що це непотрібна (посада — ред.).



Нагадаємо, у зв’язку з цим скандалом народний депутат із фракції «Голос» Роман Лозинський 16 березня ініціював депутатський запит до президента Володимира Зеленського щодо відсторонення Арестовича з української делегації в ТКГ.