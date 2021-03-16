Незвичайний сценарій зародження життя на Землі запропонували вчені. Фото: cheline.com.uа

https://racurs.ua/ua/n151837-nezvychaynyy-scenariy-zarodjennya-jyttya-na-zemli-zaproponuvaly-vcheni-foto.html

Ракурс

Удари блискавок могли забезпечити достатню кількість необхідних сполук фосфору для підтримки першого життя на Землі. Про це свідчать розрахунки американських і британських учених.

Центральне місце в цій ідеї посідає те, як під час удару об землю блискавки створюють так звані фульгуріти — гірські породи, що спеклися від удару блискавки, пише Science Alert.

Фульгуріти містять фосфор, один із первинних елементів для утворення життя, який часто знаходиться всередині нерозчинних порід.

За розрахунками дослідників, протягом мільярда років із моменту утворення Землі до появи перших форм життя, блискавки могли утворити достатню кількість біодоступного фосфору для того, щоб спровокувати виникнення життя.

Причому цей процес може відбуватися і на інших планетах.

Вчені вважають, що їхня гіпотеза має багато переваг перед класичною метеоритною, оскільки кількість блискавок на Землі зберігається на одному рівні протягом сотень мільйонів і мільярдів років, а масові падіння метеоритів відбувалися лише в окремі короткі періоди.

Крім того, удари блискавок частіше відбуваються в тропічних районах планети, де, як вважається, і зародилося життя.