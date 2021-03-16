Необычный сценарий зарождения жизни на Земле предложили ученые. Фото: cheline.com.uа

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Удары молний могли обеспечить достаточное количество необходимых соединений фосфора для поддержания первой жизни на Земле. Об этом свидетельствуют расчеты американских и британских ученых.

Центральное место в этой идее занимает то, как при ударе о землю молнии создают так называемые фульгуриты — спекшиеся от удара молнии горные породы, пишет Science Alert.

Фульгуриты содержат фосфор, один из первичных элементов для образования жизни, который часто находится внутри нерастворимых пород.

По расчетам исследователей, в течение миллиарда лет с момента образования Земли до появления первых форм жизни, молнии могли образовать достаточное количество биодоступного фосфора для того, чтобы спровоцировать возникновение жизни.

Причем этот процесс может происходить и на других планетах.

Ученые полагают, что их гипотеза имеет много преимуществ перед классической метеоритной, поскольку число молний на Земле сохраняется на одном уровне в течение сотен миллионов и миллиардов лет, а массовые падения метеоритов имели место лишь в отдельные короткие периоды.

Кроме того, удары молний чаще происходят в тропических районах планеты, где, как считается, и зародилась жизнь.