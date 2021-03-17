Алексей Арестович, фото: Qwiket

https://racurs.ua/n151838-eto-svinstvo-v-sluge-naroda-prokommentirovali-skandal-so-spikerom-tkg-video.html

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Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Андрея Ермака и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), вчера, 16 марта оказался в центре скандала — на своей странице в социальной сети Фейсбук обругал комментатора, который просил его общаться на государственном языке.

Заместитель главы фракции парламентского монобольшинства «Слуга народа» Евгения Кравчук считает, что такое поведение представителя украинской делегации недопустимо. Об этом она заявила в эфире «Громадського».

Я считаю, то, что сделал Арестович — это недопустимо, свинство, — подчеркнула Кравчук. — Такое поведение точно только дискредитирует его как человека, который должен был бы доносить информацию о ходе переговоров.

По словам Кравчук, она бы не взяла Арестович работать спикером украинской делегации. Она отметила, что сейчас переговоры в ТКГ фактически блокируются россиянами, которые пытаются задействовать в них представителей террористических псевдореспублик, с чем не соглашается украинская делегация.

Вместо того, чтобы обсуждать на самом деле то, что сейчас россияне блокируют работу (ТКГ — ред.) абсолютно … мы сейчас обсуждаем (поступок Арестович — ред.) в прямом эфире, а люди в Фейсбуке, — добавила Кравчук.

По мнению Кравчук, руководству «Слуги народа» стоит поднять эту тему и пригласить Арестовича на заседание фракции.

Поскольку к нему и раньше были вопросы, — отметила Кравчук. — В какой своей степени — он эффективен — как коммуникатор пишет, приходит на эфиры, объясняет. Нельзя сказать, что это ненужная (должность — ред.).



Напомним, в связи с этим скандалом народный депутат из фракции «Голос» Роман Лозинский 16 марта инициировал депутатский запрос к президенту Владимиру Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ.