Поправочный спам в Раде заставил Шуфрича говорить на русском — Украинский язык «слуги» не слышат

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Поправочный спам в Верховной Раде, связанный с земельными вопросами, снова вызвал скандал. На этот раз представитель «Слуги народа» Павел Фролов публично обвинил фракции «Батькивщина» и ОПЗЖ в «поправочном терроризме», который блокирует принятие земельного закона. В ответ скандальный нардеп Нестор Шуфрич заговорил на русском языке, поскольку украинский язык «слуги», по его словам, уже не понимают.

«Слуги», я рекомендую вопрос и слово «терроризм» поправочный, особенно от членов парламентских комитетов забыть в этом зале навсегда. Доказательства и в суд идите, — заявил Шуфрич с трибуны парламента.

Его выступление на русском языке в зале Рады сопровождалось возгласами. В ответ нардеп продолжил на украинском языке:

Извините. С такими членами регламентного комитета Верховной Рады я буду разговаривать на том языке, который вы воспринимаете и слышите, потому что украинский язык вы уже не слышите. Что вы себе позволяете? Есть регламент, есть права народных депутатов… Остановите этот беспредел.

Шуфрич утверждает, что его фракция «защищает землю от дерибана», а также порекомендовал власти снова собрать СНБО и «наказать» оппозиционных депутатов.

Напомним, 16 марта Верховная Рада прошла лишь 5% из 3,5 тыс. поправок к проекту еще одного земельного закона № 2194. Согласно регламенту, у парламента есть лишь 13 рабочих часов в течение пленарной недели. С такими темпами нардепы рассмотрят этот вопрос не раньше мая.

В то же время Фролов обвинил представителей «Батькивщины» и ОПЗЖ в блокировании работы парламента своими правками. По его словам, эти политсилы десятилетиями «крышевали» земельные схемы, а сейчас выступают против передачи местным общинам полномочий распоряжаться 10 млн га государственных земель. Также он добавил, что проект закона № 2194 должен упростить бюрократические процедуры землеустройства и убрать в «учреждения топ-коррупции» Госгеокадастра несвойственные функции выделения земельных участков.