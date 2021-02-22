Вблизи Крыма Украина проведет военные учения – детали. Фото: Укринформ

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Вблизи админграницы с временно оккупированным Крымом украинские десантники в марте проведут учения.

В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которого удерживают позиции на южном направлении ежемесячно и в марте частности запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья, — сообщил в комментарии «Укринформу» командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он рассказал, что в ходе проведения учений и тренировок подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и ​​участках местности.

В это время резервы группировки войск отработают как марши к определенным районам нанесения огневого поражения с морского побережья, так и практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и его уничтожению.

Кроме того, нами проведен значительный объем работ по улучшению системы видеонаблюдения за временно оккупированной территории АР Крым. Постоянная тренировка инженерно-саперных подразделений и подвижных отрядов заграждений, как морских, так и наземных на определенных рубежах минирования гарантируют своевременное выполнение задач по лишению возможности высадки морского десанта, -сообщил Наев.

Как известно, в середине марта на полигоне «Опук» в Крыму состоятся командно-штабные учения ВС РФ с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.

В Минобороны РФ планируют привлечь к учениям больше 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, в Крыму началась новая волна репрессий со стороны российских правоохранительных органов против крымских татар. Глава МИД Украины считает, что это является основанием для введения против России новых санкций.