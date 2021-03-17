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Давид Арахамия, фото: «Высокий замок»
Я тоже так могу — Арахамия прокомментировал брань Арестовичаhttps://racurs.ua/n151853-ya-toje-tak-mogu-arahamiya-prokommentiroval-bran-arestovicha.htmlРакурс
Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», прокомментировал скандал, вызванный спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексеем Арестовичем, который в своей странице в Фейсбуке обругал комментатора, просившего его общаться на государственном языке.
Арахамия в комментарии журналистам заявил, что этот инцидент является обычной «фейсбук-войной».
Фейсбук-войны — это такой обычный наш процесс, в котором мы живем, — заверил Арахамия.
Нардеп отметил, что в Фейсбуке существует свой сетевой этикет и призвал не делать из этого «информационной сенсации»:
Согласно этому сетевому этикету люди могут на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни, — вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница.
Арахамия добавил, что ему самому бывает сложно сдерживаться на своей странице в Фейсбуке.
Я в своем Фейсбуке тоже могу материться, — заверил он.
Также народный избранник рассказал, что и сам активно злоупотребляет нормативной лексикой, однако на камеру пытается «минимизировать этот процесс».
Напомним, заместитель Арахамия Евгения Кравчук считает такое поведение Арестовича «свинством».
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