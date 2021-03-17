Давид Арахамия, фото: «Высокий замок»

https://racurs.ua/n151853-ya-toje-tak-mogu-arahamiya-prokommentiroval-bran-arestovicha.html

Ракурс

Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», прокомментировал скандал, вызванный спикером украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексеем Арестовичем, который в своей странице в Фейсбуке обругал комментатора, просившего его общаться на государственном языке.

Арахамия в комментарии журналистам заявил, что этот инцидент является обычной «фейсбук-войной».

Фейсбук-войны — это такой обычный наш процесс, в котором мы живем, — заверил Арахамия.

Нардеп отметил, что в Фейсбуке существует свой сетевой этикет и призвал не делать из этого «информационной сенсации»:

Согласно этому сетевому этикету люди могут на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни, — вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Фейсбук, а не официальная страница.

Арахамия добавил, что ему самому бывает сложно сдерживаться на своей странице в Фейсбуке.

Я в своем Фейсбуке тоже могу материться, — заверил он.

Также народный избранник рассказал, что и сам активно злоупотребляет нормативной лексикой, однако на камеру пытается «минимизировать этот процесс».

Напомним, заместитель Арахамия Евгения Кравчук считает такое поведение Арестовича «свинством».