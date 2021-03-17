Госпитализация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151854-krasnyy-jitomir-bet-vse-rekordy-po-gospitalizacii-koyko-mest-ne-hvataet.html

Ракурс

В Житомире количество госпитализаций неуклонно растет. В больницах города в резерве осталось около 130 койко-мест.

Если ситуация не изменится, резерва коек хватит только на неделю. Об этом 17 марта рассказала заместитель городского головы Мария Мисюров.

Сообщается, что на утро 16 марта в больнице № 1 находится 188 пациентов, в больнице № 2 — 205, ориентировочно за сутки — 37 госпитализаций, но несколько дней подряд было от 40 до 50 госпитализаций в сутки.

Среди больных много пациентов молодого возраста с тяжелым течением заболевания.

Если обычно было 150 — 200 заборов ПЦР, то вчера — 450. Но сегодня по Житомиру зафиксировано еще плюс 205 в сутки и завтра тоже можем ожидать увеличения этих показателей. Пока резерв у нас есть в больницах, но ситуация напряженная. Каждый день выписываются больные, есть около 130 койко-мест в резерве, — заявила Мария Мисюров.



В настоящее время власти Житомира планирует обращаться в департамент здравоохранения облгосадминистрации, чтобы включали в маршрут областную клиническую больницу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Садовый, мэр Львова, заявил о критической ситуации с госпитализациями больных коронавирусом в городе. По его словам, только за последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек. В то же время выписали из больницы только 46.