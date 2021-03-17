Зеленський. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n151856-zelenskyy-vyklykaie-negatyvni-emociyi-u-bilshosti-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, викликає переважно негативні емоції у більшості респондентів — 39%. Ще 18% українців заявили про позитивні емоції від Зеленського, 18,5% ˗ про переважно позитивні, 26% українців мають рівною мірою негативні та позитивні емоції від президента, а у 13% він взагалі не викликає якихось емоцій.

Особисті якості президента також не були оцінені високо респондентами — більшість українців вважають, що Зеленський не відповідає за якостями посаді президента. Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».





Так, 47% респондентів вважають, що якості особистості (особливості характеру, вольові та моральні якості) Зеленського більшою мірою не відповідають посаді президента України, 18% вважають, що відповідають, а 29% − що відповідають і не відповідають однаковою мірою.

Також українці дали оцінку компетентності президента Зеленського. На їхню думку, Зеленський не має достатнього професійного досвіду та компетентності, щоб бути президентом.

За п’ятибальною шкалою, де найнижчий бал означає «професійний досвід і компетентність практично відсутні», а найвищий — що він «володіє значним професійним досвідом і компетентністю), 58% опитаних обирають бали «1» або «2», що відповідають низьким оцінкам досвіду та компетентності, а 16% − бали «4» або «5», що відповідають високим оцінкам досвіду та компетентності.

Результати діяльності Зеленського на посаді президента переважно оцінюють негативно. Таку відповідь надали 44% опитаних. 15% респондентів переважно позитивно оцінюють діяльність президента, а 37% зазначають, що є як негативні, так і позитивні результати.

Стосовно очікувань від подальшої діяльності В. Зеленського на посаді Президента України, то у 41% респондентів ці очікування є переважно негативними, у 19% − переважно позитивними, 30% опитаних вважають, що будуть як негативні, так і позитивні результати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Це показують результати опитування, проведеного соціологічною службою «Центр Разумкова» у період з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.