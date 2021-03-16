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Володимир Зеленський, фото: «Цензор.нет»
Зеленський продовжує лідирувати — опубліковано новий президентський рейтинг (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151793-zelenskyy-prodovjuie-lidyruvaty-opublikovano-novyy-prezydentskyy-reytyng-infografika.htmlРакурс
Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців.
Це показують результати опитування, проведеного соціологічною службою «Центр Разумкова» у період з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Про це повідомляється на сайті «Центру Разумкова».
Серед тих, хто візьме участь в голосуванні та визначився з вибором, електоральні уподобання розподілилися так:
- за Володимира Зеленського готові проголосувати 27%;
- за Петра Порошенка — 20%;
- за Юрія Бойка — 17%;
- за Юлію Тимошенко — 10%;
- за Ігоря Смешка — 6%;
- за Володимира Гройсмана — 3%;
- за Руслана Кошулинського — 3%;
- за Олега Ляшка — 2%;
- за Дмитра Разумкова — 2%;
- за Анатолія Гриценка — 2%;
- за Олександра Вілкула — 1%;
- за Віталія Кличка — 1%.
Соціологи опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.
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