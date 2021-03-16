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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Цензор.нет»

Зеленський продовжує лідирувати — опубліковано новий президентський рейтинг (ІНФОГРАФІКА)

16 бер 2021, 12:12
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Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців.

Це показують результати опитування, проведеного соціологічною службою «Центр Разумкова» у період з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Про це повідомляється на сайті «Центру Разумкова».

Серед тих, хто візьме участь в голосуванні та визначився з вибором, електоральні уподобання розподілилися так:


  • за Володимира Зеленського готові проголосувати 27%;
  • за Петра Порошенка — 20%;
  • за Юрія Бойка — 17%;
  • за Юлію Тимошенко — 10%;
  • за Ігоря Смешка — 6%;
  • за Володимира Гройсмана — 3%;
  • за Руслана Кошулинського — 3%;
  • за Олега Ляшка — 2%;
  • за Дмитра Разумкова — 2%;
  • за Анатолія Гриценка — 2%;
  • за Олександра Вілкула — 1%;
  • за Віталія Кличка — 1%.

Результати соцопитування, інфографіка: «Центр Разумкова»

Соціологи опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Джерело: Ракурс


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