Володимир Зеленський, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n151793-zelenskyy-prodovjuie-lidyruvaty-opublikovano-novyy-prezydentskyy-reytyng-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний глава держави, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців.

Це показують результати опитування, проведеного соціологічною службою «Центр Разумкова» у період з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Про це повідомляється на сайті «Центру Разумкова».

Серед тих, хто візьме участь в голосуванні та визначився з вибором, електоральні уподобання розподілилися так:

за Володимира Зеленського готові проголосувати 27%;

за Петра Порошенка — 20%;

за Юрія Бойка — 17%;

за Юлію Тимошенко — 10%;

за Ігоря Смешка — 6%;

за Володимира Гройсмана — 3%;

за Руслана Кошулинського — 3%;

за Олега Ляшка — 2%;

за Дмитра Разумкова — 2%;

за Анатолія Гриценка — 2%;

за Олександра Вілкула — 1%;

за Віталія Кличка — 1%.

Соціологи опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій.