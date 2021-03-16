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Владимир Зеленский, фото: «Цензор.нет»

Зеленский продолжает лидировать — опубликован новый президентский рейтинг (ИНФОГРАФИКА)

16 мар 2021, 12:12
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Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Это демонстрируют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» в период с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Об этом сообщается на сайте «Центра Разумкова».

Среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:


  • за Владимира Зеленского готовы проголосовать 27%;
  • за Петре Порошенко — 20%;
  • за Юрия Бойко — 17%;
  • за Юлию Тимошенко — 10%;
  • за Игоря Смешко — 6%;
  • за Владимира Гройсмана — 3%;
  • за Руслана Кошулинского — 3%;
  • за Олега Ляшко — 2%;
  • за Дмитрия Разумкова — 2%;
  • за Анатолия Гриценко — 2%;
  • за Александра Вилкула — 1%;
  • за Виталия Кличко — 1%.

Результаты соцопроса, инфографика: «Центр Разумкова»

Социологи опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Источник: Ракурс


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