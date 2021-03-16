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Владимир Зеленский, фото: «Цензор.нет»
Зеленский продолжает лидировать — опубликован новый президентский рейтинг (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151793-zelenskiy-prodoljaet-lidirovat-opublikovan-novyy-prezidentskiy-reyting-infografika.htmlРакурс
Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.
Это демонстрируют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» в период с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Об этом сообщается на сайте «Центра Разумкова».
Среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:
- за Владимира Зеленского готовы проголосовать 27%;
- за Петре Порошенко — 20%;
- за Юрия Бойко — 17%;
- за Юлию Тимошенко — 10%;
- за Игоря Смешко — 6%;
- за Владимира Гройсмана — 3%;
- за Руслана Кошулинского — 3%;
- за Олега Ляшко — 2%;
- за Дмитрия Разумкова — 2%;
- за Анатолия Гриценко — 2%;
- за Александра Вилкула — 1%;
- за Виталия Кличко — 1%.
Социологи опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.
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