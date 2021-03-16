Владимир Зеленский, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n151793-zelenskiy-prodoljaet-lidirovat-opublikovan-novyy-prezidentskiy-reyting-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий глава государства, продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев.

Это демонстрируют результаты опроса, проведенного социологической службой «Центр Разумкова» в период с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Об этом сообщается на сайте «Центра Разумкова».

Среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:

за Владимира Зеленского готовы проголосовать 27%;

за Петре Порошенко — 20%;

за Юрия Бойко — 17%;

за Юлию Тимошенко — 10%;

за Игоря Смешко — 6%;

за Владимира Гройсмана — 3%;

за Руслана Кошулинского — 3%;

за Олега Ляшко — 2%;

за Дмитрия Разумкова — 2%;

за Анатолия Гриценко — 2%;

за Александра Вилкула — 1%;

за Виталия Кличко — 1%.

Социологи опросили 2 тыс. 18 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.