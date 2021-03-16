«Слуги» утримують лідерство, «ЄС» наступає на п’яти — новий рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151795-slugy-utrymuut-liderstvo-ies-nastupaie-na-p-yaty-novyy-reytyng-partiy-infografika.htmlРакурс
Рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні.
На другому місці електоральних вподобань опинилася партія екс-президента Петра Порошенка — «Європейська солідарність». Про це йдеться у результатах нового соціологічного
опитування, проведеного групою «Рейтинг».
Повідомляється, що за партію Порошенка готові віддати свої голоси 13% опитуваних і 20% серед тих, хто визначився. Замикає трійку лідерів партія «Опозиційна платформа — За життя». За неї свої голоси готові віддати 13% і 18% виборців відповідно.
Рейтинг інших партій розподілився у такий спосіб:
- ВО «Батьківщина» — 7% і 9%;
- «Сила і честь» — 4% і 5%;
- «Голос» — 3% і 3%;
- ВО «Свобода» — 2,5% і 3%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 3%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2%;
- «Партія Шарія» — 1% і 2%;
- «Громадянська позиція» — 1% і 1%;
- «Опозиційний блок» — 1% і 1%;
- «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%.