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Ракурс
Рейтинг партій. Фото:

«Слуги» утримують лідерство, «ЄС» наступає на п’яти — новий рейтинг партій (ІНФОГРАФІКА)

16 бер 2021, 12:23
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Рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні.

На другому місці електоральних вподобань опинилася партія екс-президента Петра Порошенка — «Європейська солідарність». Про це йдеться у результатах нового соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

Рейтинг партій. Інфографіка: Рейтинг


Повідомляється, що за партію Порошенка готові віддати свої голоси 13% опитуваних і 20% серед тих, хто визначився. Замикає трійку лідерів партія «Опозиційна платформа — За життя». За неї свої голоси готові віддати 13% і 18% виборців відповідно.

Рейтинг інших партій розподілився у такий спосіб:

  • ВО «Батьківщина» — 7% і 9%;
  • «Сила і честь» — 4% і 5%;
  • «Голос» — 3% і 3%;
  • ВО «Свобода» — 2,5% і 3%;
  • «Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 3%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2%;
  • «Партія Шарія» — 1% і 2%;
  • «Громадянська позиція» — 1% і 1%;
  • «Опозиційний блок» — 1% і 1%;
  • «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%.

Джерело: Ракурс


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