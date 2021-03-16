Рейтинг партій. Фото:

https://racurs.ua/ua/n151795-slugy-utrymuut-liderstvo-ies-nastupaie-na-p-yaty-novyy-reytyng-partiy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні.

На другому місці електоральних вподобань опинилася партія екс-президента Петра Порошенка — «Європейська солідарність». Про це йдеться у результатах нового соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».





Повідомляється, що за партію Порошенка готові віддати свої голоси 13% опитуваних і 20% серед тих, хто визначився. Замикає трійку лідерів партія «Опозиційна платформа — За життя». За неї свої голоси готові віддати 13% і 18% виборців відповідно.

Рейтинг інших партій розподілився у такий спосіб:

ВО «Батьківщина» — 7% і 9%;

«Сила і честь» — 4% і 5%;

«Голос» — 3% і 3%;

ВО «Свобода» — 2,5% і 3%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 2% і 3%;

Радикальна партія Олега Ляшка — 2% і 2%;

«Партія Шарія» — 1% і 2%;

«Громадянська позиція» — 1% і 1%;

«Опозиційний блок» — 1% і 1%;

«УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партій знову змінив лідера. Наразі у парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%.