Рейтинг партий. Фото: УП

https://racurs.ua/n151795-slugi-uderjivaut-liderstvo-es-nastupaet-na-pyatki-novyy-reyting-partiy-infografika.html

Ракурс

Новый рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и примет участие в голосовании.

На втором месте электоральных предпочтений оказалась партия экс-президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность». Об этом говорится в результатах нового социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».



Сообщается, что за партию Порошенко готовы отдать свои голоса 13% опрошенных и 20% среди тех, кто определился. Замыкает тройку лидеров партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее свои голоса готовы отдать 13% и 18% избирателей соответственно.

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

ВО «Батькивщина» — 7% и 9%;

«Сила и честь» — 4% и 5%;

«Голос» — 3% и 3%;

ВО «Свобода» — 2,5% и 3%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 3%;

Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 2%;

«Партия Шария» — 1% и 2%;

«Гражданская позиция» — 1% и 1%;

«Оппозиционный блок» — 1% и 1%;

«УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партий снова сменил лидера. Сейчас в парламентском рейтинге лидирует президентская партия «Слуга народа» (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). Еще в феврале рейтинг политсилы находился в пределах 17,2%.