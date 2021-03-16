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Ракурс
Рейтинг партий. Фото: УП

«Слуги» удерживают лидерство, «ЕС» наступает на пятки — новый рейтинг партий (ИНФОГРАФИКА)

16 мар 2021, 12:23
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Новый рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили бы в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и примет участие в голосовании.


На втором месте электоральных предпочтений оказалась партия экс-президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность». Об этом говорится в результатах нового социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

Рейтинг партий. Инфографика: РейтингСообщается, что за партию Порошенко готовы отдать свои голоса 13% опрошенных и 20% среди тех, кто определился. Замыкает тройку лидеров партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». За нее свои голоса готовы отдать 13% и 18% избирателей соответственно.

Рейтинг других партий распределился следующим образом:

  • ВО «Батькивщина» — 7% и 9%;
  • «Сила и честь» — 4% и 5%;
  • «Голос» — 3% и 3%;
  • ВО «Свобода» — 2,5% и 3%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 2% и 3%;
  • Радикальная партия Олега Ляшко — 2% и 2%;
  • «Партия Шария» — 1% и 2%;
  • «Гражданская позиция» — 1% и 1%;
  • «Оппозиционный блок» — 1% и 1%;
  • «УДАР Виталия Кличко» — соответственно 1% и 1%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партий снова сменил лидера. Сейчас в парламентском рейтинге лидирует президентская партия «Слуга народа» (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). Еще в феврале рейтинг политсилы находился в пределах 17,2%.

Источник: Ракурс


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