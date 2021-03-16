Зарплату Степанова раскрыл Минздрав — сколько заработал министр за год

https://racurs.ua/n151794-zarplatu-stepanova-raskryl-minzdrav-skolko-zarabotal-ministr-za-god.html

Ракурс

Зарплату Максима Степанова — главы Министерства здравоохранения Украины — в 2020—2021 годах раскрыло Управление бухгалтерского учета и отчетности профильного ведомства в ответ на запрос «Ракурса».

В апреле прошлого года чиновник заработал 47 тыс. 230 грн. Такой размер зарплаты Степанов получал в течение пяти месяцев 2020 года, учитывая введенные Кабинетом министров ограничения, согласно которым месячное вознаграждение и заработная плата в государственном секторе не должна была превышать 10 размеров минимальной зарплаты (то есть 47 тыс. 230 грн в месяц).

В октябре правительство отменило эту норму, но ограничило месячный размер максимальной зарплаты топ-чиновников 1,25 млн грн. Зарплата Степанова в сентябре, октябре и декабре 2020 года колебалась в пределах 72−75 тыс. грн.

В 2021 году Степанов также ежемесячно получал 72−73 тыс. грн.