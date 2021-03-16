Зарплату Степанова розкрило МОЗ — скільки заробив міністр за рік

https://racurs.ua/ua/n151794-zarplatu-stepanova-rozkrylo-moz-skilky-zarobyv-ministr-za-rik.html

Ракурс

Зарплату Максима Степанова — глави Міністерства охорони здоров’я України — у 2020−2021 роках розкрило Управління бухгалтерського обліку та звітності профільного відомства у відповідь на запит «Ракурсу».

Торік у квітні чиновник заробив 47 тис. 230 грн. Такий розмір зарплатні Степанов отримував впродовж п’яти місяців 2020 року, зважаючи на запроваджене Кабінетом міністрів обмеження, згідно з яким місячна винагорода і заробітна плата у державному секторі не повинна була перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати (тобто 47 тис. 230 грн на місяць).

У жовтні уряд скасував цю норму, але обмежив місячний розмір максимальної зарплатні топ-чиновників 1,25 млн грн. Зарплата Степанова у вересні, жовтні та грудні 2020 року коливалася у межах 72−75 тис. грн.

У 2021 році Степанов також щомісяця отримував 72−73 тис. грн.