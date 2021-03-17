Позачергове засідання Ради може відбутися цього тижня, заявили в «Слузі народу»

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Олександр Клименко

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Верховна Рада, яка зараз розглядає понад 3 тис. поправок до законопроекту № 2194, покликаного дозволити передавати землі за межами населених пунктів у комунальну власність, фактично заблокована для розгляду інших важливих питань.

Цього тижня парламент може зібратися на позачергове засідання для розгляду інших законопроектів. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила член фракції «Слуга народу», заступник голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Парламент наразі розглянув лише 160 з 3 тис. 128 поправок до другого читання законопроекту № 2194. До завершення розгляду усіх правок ухвалювати інші законопроекти депутати можуть лише в ході позачергових засідань.

Є варіант продовжити розгляд земельного законопроекту, але при цьому скликати позачергове засідання після пленарного в будь-який день, щоб проголосувати найбільш важливі законопроекти, які стоять на порядку денному, — зазначила Підласа.

Водночас глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Україна 24» заявив, що не виключає, що парламент через велику кількість правок до цього законопроекту може збиратися на засідання вночі.

Нагадаємо, під час розгляду правок до законопроекту № 2194 народний депутат із ОПЗЖ Нестор Шуфрич перейшов на російську мову, мотивуючи це тим, що українську мову його опоненти вже не розуміють.